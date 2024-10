Cardone: «Fuori Lazzari e dentro Hysaj. Può succedere solo in questa occasione»

Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha parlato così della possibilità di inserire Hysaj al posto di Lazzari nelle liste della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone ha parlato così della possibilità di inserire Hysaj al posto di Lazzari nelle liste della Lazio:

PAROLE – «Aspettiamo l’esito degli esami ai quali dovrà sottoporsi Lazzari. Andrà valutata l’entità del guaio muscolare. Eventualmente, laddove i tempi fossero lunghi, la Lazio potrebbe fare un cambio in lista con l’inserimento di Hysaj. Chiaro che va valutata l’opportunità di farlo, nel caso fosse solo una lesione di primo grado non ci sarebbe la necessità. Comunque sia sarà una perdita importante. Le richieste di Baroni stanno limitando molto i suoi difetti, purtroppo come è accaduto in passato si ferma sempre quando sta avendo continuità.

La Lazio proverà a vincere a Torino a prescindere dagli infortuni della Juventus. Poi dipende sempre come ci arrivi, c’è la situazione di Dia che ha una doppia gara in Africa, ma credo che l’ultima sarà mercoledì, quindi due giorni per tornare e prepararsi li avrà. Certo, l’assenza di Nico Gonzalez e Conceiçao aggiungere forza alle possibilità della Lazio».