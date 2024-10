Cardone avvisa la Lazio: «Non deve lasciarsi ingannare dagli infortuni della Juve perchè è comunque una squadra importante»

Cardone, il giornalista analizza la situazione della Juventus alla luce della partita di sabato sera contro la Lazio: le sue parole

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto come di consueto Cardone, il quale in prossimità di Juve Lazio ha analizzato la situazione dei bianconeri a pochi giorni dal match con i biancocelesti. Ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – C’è una famiglia di miei amici, marito, moglie e figli tutti laziali. Il papà è un ‘anti-Lotitiano’ militante (ride,ndr), tanto di scegliere di non andare allo stadio. La moglie ed i suoi figli, mentre il marito dormiva, approfittando della riapertura della campagna abbonamenti della Lazio, si sono recati in una ricevitoria per sottoscrivere la tessera. Glie l’hanno fatta sotto il naso (ride, ndr). E’ un siparietto simpatico che volevo raccontare in radio.

Juventus-Lazio rischia di diventare una trappola clamorosa. Gli infortuni bianconeri sono molti, ma la squadra resta molto importante. Forse l’assenza più grave è quella di Bremer. Era il dominante della retroguardia, anche se Kalulu sta facendo molto bene. Anche McKennie sarebbe una perdita importante. E’ una trappola per questo, Motta si esalta quando può lavorare sui giovani o inventarsi cose che nessuno si aspetta. Mi aspetto una Juve pericolosissima, Baroni sono certo non cadrà nella trappola e la preparerà bene