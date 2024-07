Carboni Lazio, un club di serie A SI DEFILA dalla corsa al giovane argentino: le ultime

Carboni Lazio, un club di serie A si defila dalla corsa al calciatore che piace molto anche alla Lazio: le ultime

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, con il club biancoceleste che vuole regalare a Baroni gli acquisti ideali per la stagione. Uno dei nomi sul taccuino di Fabiani è Carboni, il quale sta diventando un vero e proprio tesoretto per l’Inter dopo la stagione effettuata con il Monza, ma oltre ai biancocelesti c’era anche il Venezia tra le squadre interessate.

Secondo quanto riporta la Nuova Venezia, il club veneto si è defilato e lo spiega riportando quanto segue

PAROLE – Definitivamente tramontata la prospettiva per il Venezia di avere in rosa per la prossima stagione V. Carboni. L’argentino piace a tanti e la società nerazzurra potrebbe voler monetizzare, il Venezia ha parlato del profilo con Ausilio per un prestito che al momento sembra quasi impossibile

Intanto però Javier Zanetti ha allontanato l’ipotesi cessione: “Dopo questa Copa America, Valentin Carboni tornerà all’Inter