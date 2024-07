Carboni Lazio, intreccio di mercato tra Roma, Marsiglia, Milano e...

Carboni Lazio, intreccio di calciomercato per l’esterno dell’Inter: le ultime sull’interesse dei biancocelesti, il Marsiglia e non solo

Come riportato da Sky, il calciomercato dell’Inter potrebbe intrecciarsi con quello del Napoli. I partenopei di Antonio Conte infatti sarebbero piombati su Greenwood, attaccante del Manchester United conteso anche da Marsiglia e Lazio.

Se il Napoli riuscirà a portare a termine il colpo, il Marsiglia potrebbe rompere gli indugi e affondare il colpo per Valentin Carboni, in uscita dal club nerazzurro per una cifra pari a 35 milioni di euro.