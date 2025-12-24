Carboni Lazio, non solo i biancocelesti sul calciatore argentino: possibile duello con quel club di Serie A

Carboni Lazio, i biancocelesti insistono per il talento argentino. Ma sul giocatore si è inserito con forza anche il Verona. Le ultime

Con l’apertura della finestra di mercato invernale, la Lazio può finalmente muoversi per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Tra i nomi finiti sotto la lente della dirigenza biancoceleste c’è Valentin Carboni, giovane talento argentino di proprietà dell’Inter attualmente in prestito al Genoa. La stagione del classe 2005 in Liguria non sta però rispettando le aspettative: l’argentino ha trovato pochissimo spazio sia con Vieira sia con De Rossi, e il suo futuro sembra destinato a cambiare già nel prossimo mese di gennaio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre alla Lazio, anche il Verona avrebbe manifestato interesse per Carboni. Il club scaligero, che in estate aveva provato a chiudere per Baldanzi della Roma senza successo, sta monitorando attentamente il giovane argentino, consapevole del potenziale tecnico e della capacità di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Tuttavia, la concorrenza è destinata a crescere, e la scelta della prossima destinazione sarà cruciale per permettere a Carboni di accumulare minuti e continuare il proprio percorso di crescita.

Per la Lazio, l’acquisizione di Carboni rappresenterebbe un investimento a lungo termine. L’argentino ha caratteristiche interessanti: capacità di palleggio, visione di gioco e abilità nel creare superiorità numerica in mezzo al campo. Inserirlo nella rosa biancoceleste significherebbe non solo rinforzare la mediana, ma anche guardare al futuro, con un giocatore giovane capace di crescere sotto la guida di Maurizio Sarri. La società romana dovrà però muoversi con rapidità, perché l’Inter valuterà attentamente le proposte, considerando il ritorno anticipato del giocatore a Milano e la necessità di trovare un club in grado di garantire continuità di utilizzo.

La situazione di Carboni sottolinea anche le dinamiche di mercato tra Serie A e giovani talenti di proprietà dei grandi club. I prestiti servono per crescere e maturare, ma senza garanzie di spazio il rischio è che la stagione diventi poco proficua. La Lazio potrebbe rappresentare il contesto ideale, grazie alla capacità di Sarri di valorizzare i giovani e inserirli gradualmente in una squadra competitiva, senza pressioni eccessive, garantendo al tempo stesso minutaggio e formazione tattica.

In attesa di sviluppi, il nome di Carboni resta al centro delle trattative di gennaio, con la società biancoceleste pronta a valutare ogni opportunità per assicurarsi un giovane talento di prospettiva. La scelta finale del centrocampista argentino determinerà il suo percorso di crescita e potrebbe rappresentare una mossa importante per il futuro della Lazio sia in campionato sia nelle competizioni europee.