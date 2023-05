Caputi: «Per me la lotta Champions è già finita»

Il giornalista ha espresso la sua opinione sulla lotta Champions League

Intervistato ai microfoni di TMW, il giornalista Massimo Caputi, ha espresso il suo parere sulla lotta Champions che vede coinvolta anche la Lazio.

LE PAROLE – Per me la lotta Champions è già finita, l’unico dubbio è se c’è o meno la Juventus. Qui tirano fuori dal cilindro conigli…Mi sembra difficile che la Juve non possa avere una penalizzazione. Ma detto questo credo che Roma e Atalanta siano fuori, la Lazio almeno che non perde 4 partite è dentro