Caputi: «Il mercato? Tranne Napoli e Lazio gli altri club prima devono vendere»

Ai microfoni di TMW Radio ha parlato Massimo Caputi, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il calciomercato citando la Lazio

PAROLE – Chi può fare la prima mossa di mercato importante? Le maggiori squadre, eccezion fatta per Napoli e in parte Lazio, se non vendono non comprano. Questa è la situazione. E’ interessante capire dove va Frattesi, è il giocatore che tutti vogliono, la bottega del Sassuolo è cara e può spostare il suo acquisto. Se va all’Inter, partono o Barella o Brozovic, ma non mi priverei del primo