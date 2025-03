Caprio, le parole dell'attore sulla Lazio dopo Bologna

Caprio, il noto attore e tifoso biancoceleste rilascia delle dure e forti considerazioni alla luce della pesante sconfitta di domenica a Bologna

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Mino Caprio attore e tifoso della Lazio, si è espresso riguardo la situazione dei biancocelesti alla luce della pesante sconfitta di domenica a Bologna. Ecco cos ha detto a riguardo

PAROLE – Le sensazioni dopo la gara con il Bologna? Ogni volta che ci troviamo davanti queste disavventure mi viene da rievocare la famosa ‘cilindrata’ citata da Sarri dei giocatori della Lazio. Si può perdere, certamente, ma da cosa dipende questa situazione vacillante di disorientamento generale?

Ci diverse sono cose non comprensibili, dalla questione Pellegrini-lista agli infortuni ed i tanti guai muscolari che hanno complicato le cose nell’ultimo periodo. Per non tornare dal mercato di gennaio, da Belahyane che ha trovato poco spazio al giovane Provstgaard, il cui nome sembra quasi un medicinale. Patric, inizialmente era deriso, poi ha dimostrato di essere un giocatore valido che gioca con grande lazialità. Poi Ibrahimovic? Magari questi giocatori meriterebbero un po’ di spazio quando c’è necessità di far rifiatare i titolari.



Dopo il terzo gol del Bologna e soprattutto il quarto, essendo rimasto sbigottito, ho spento la televisione per dignità. Mi sarei aspettato una reazione minima, invece nulla. Non me la sento di colpevolizzare Baroni, all’andata il percorso è stato strepitoso