Capitano Lazio e CASO CATALDI, il DS FABIANI fa chiarezza: le ultime sulla fascia

Capitano Lazio e clima nello spogliatoio: il ds dei biancocelesti Angelo Fabiani fa chiarezza dopo i rumor delle ultime settimane

Intervistato da Lazio Style Channel, Angelo Fabiani ha parlato così del capitano della Lazio e del clima nello spogliatoio.

SPOGLIATOIO – «Se ne sono dette e scritte tante. Spesso e volentieri anche notizie fuori luogo senza fondamento. Ho sentito parlare di subbuglio e cazzotti nello spogliatoio. Questi opinionisti occasionali devono fare attenzione con chi parlano e quali sono le fonti. E anche dare un’occhiata a quali sono le norme e le regole. La squadra ha fatto un ritiro straordinario, ero in costante contatto con il mister e i collaboratori. C’è un clima straordinariamente sereno e soddisfacente. Erano tanti anni che non si respirava un’aria così positiva. Da qui a dire spogliatoio in subbuglio ce ne passa, sono altri gli spogliatoi in subbuglio».

CATALDI – «Per comandare bisogna saper ubbidire. Non è un concetto rivolto a Cataldi al quale va rispetto e stima. Quando si dice che c’è un cambio nel modus operandi, a livello dirigenziale, di conduzione tecnica, di concetti futuri. Giusto o sbagliato lo dirà la storia. Bisogna che tutti siamo dentro questo concetto. La Lazio si deve riappropriare della Lazio. Il calciatore è un dipendente della Lazio e deve lavorare per chi ama la Lazio. Dico ai tanti tifosi che quando parlano con dirigenti devono prestare attenzione a ciò che pensano. Perché quello che dicono non corrisponde a ciò che pensano. Mi dispiace quando il Fabiani di turno dice qualcosa per prendere in giro i tifosi. Questo è altamente offensivo e non lo tollero. Sono abituato a sottostare a delle regole. Il qualunquismo non fa bene a nessuno e ci si inseriscono i furbacchioni. Il diavolo è tentatore, la volpe è furba. Amo proteggere le persone leali che quando parlano dicono effettivamente il loro pensiero».

