Capello: «Scudetto? Regna l'incertezza è questo è un bene: squadre come la Lazio...»

Le parole di Fabio Capello sulla lotta scudetto, che vede quattro squadre in un punto solo, tra le quali anche la Lazio

Napoli primo; 4 squadre a 1 punto di distanza: Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina; la Juve un gradino ancora più sotto. Non si era mai vista una Serie A così equilibrata dopo 12 giornate. Fabio Capello, ex allenatore vincente e oggi opinionista, interviene su La Gazzetta dello Sport e legge l’attuale situazione.

EQUILIBRIO IN VETTA – «Sinora regna l’incertezza ed è bello così. Nessuno ha avuto la forza per allungare sulle altre in vetta. Ma c’è un dato tecnico che emerge da questa bagarre: squadre come Lazio e Fiorentina hanno preso spunto dall’Atalanta e giocando molto più in verticale stanno avendo un rendimento da grandi».