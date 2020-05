Capello: «Tare e Inzaghi i punti di forza di questa Lazio»

La Lazio è pronta a ripartire da dove il campionato si è concluso: ad un punto dalla Juventus. L’analisi di Capello

In un’inervista per il Corriere dello Sport, Fabio Capello ha elogiato anche la Lazio dalla gestione al gioco mostrato in campo. Ecco le sue parole:

«Cinque sostituzioni? Le squadre di vertice hanno giocatori di qualità. Credo che questo potrebbe favorire la Juventus solo se Lazio e Inter avranno degli infortuni. Forse a favorire i bianconeri c’è il fatto che le coppe sono state spostate ad agosto. Però la testa può fare la differenza, i biancocelesti hanno dimostrato di averne di più dato che tutti i suoi giocatori sono rimasti a Roma. In un momento così una buona gestione è importante».

ELOGI – «Tare i giocatori li sa scegliere meglio degli altri, è il primo punto di forza di questa squadra. L’altro è Inzaghi, bravo perché meno filosofo rispetto agli altri. Mi riferisco agli allenatori quarantenni: Simone è il migliore».