Capello LAPIDARIO sulla Lazio: «NON attrezzata e STACCATA dal vertice. Con la Roma...»

Fabio Capello, ex allenatore, dice la sua sulla stagione della Lazio che comincerà domani: il pronostico dell’ex tecnico della Roma

In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha fatto i suoi pronostici sulla stagione delle squadre di Serie A, compresa la Lazio. Lapidario il giudizio del tecnico nei confronti dei biancocelesti, così come della Roma.

LE PAROLE – «Le vedo staccate e non attrezzate per il vertice. Sono due squadre in costruzione, un banco di prova per De Rossi e anche per Baroni».