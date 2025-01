Canzi Juve Women: «Temiamo la Lazio, sono quelle che ci hanno messo più in difficoltà»

Le parole di Massimiliano Canzi, tecnico della Juve Women, prima del calcio d’inizio del quarto di Coppa Italia contro la Lazio

Massimiliano Canzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Lazio Women Juve, quarto di finale d’andata di Coppa Italia. Di seguito le sue parole.

COPPA ITALIA – «Ho la fortuna di avere a disposizione una rosa molto ampia e di altissimo livello che mi permette di ruotare le giocatrici. Coppa Italia? Rappresenta una competizione importantissima perché è tanto che mancano trofei in bacheca, ha la stessa importanza del campionato».

LAZIO – «Quali sono le insidie stasera? La Lazio è la squadra che ci ha messo più in difficoltà di tutte, se non l’unica che lo ha fatto. Entrambe le partite, finora, le abbiamo sempre risolta sul finale o con degli episodi. La temiamo e abbiamo grandissimo rispetto per lei».