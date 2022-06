Dario Canovi ha commentato l’interesse della Juve per Milinkovic Savic. Ecco le sue dichiarazioni a New Sound Level 90FM

Anche questa estate, il nome di Milinkovic è tornato a riempire le giornate di calciomercato dei tifosi della Juventus. Il serbo piace da sempre al club bianconero, ma i sogni si sono sempre scontrati con la realtà delle richieste del presidente Lotito. Per le frequenze di New Sound Level 90FM, Dario Canovi ha commentato:

«Milinkovic Savic e Pogba alla Juventus? Milinkovic in questo momento è uno dei più forti in assoluto. Pogba non ha fatto cose strepitose ultimamente. Milinkovic ha fatto un’annata straordinaria, è bravo tecnicamente e ha un gran fisico. Ma non credo che la Juventus ci possa arrivare, ha grossi problemi economici, deve ancora pagare Vlahovic e Chiesa e sta cercando tutti parametri zero. Ha ricapitalizzato, ma vuol dire coprire i debiti, le disponibilità economiche mancano. In quest’anno di grandi mercati in Italia ce ne saranno pochi, forse solo il Milan visto che arriva il nuovo proprietario».