Canigiani: «Non solo la maglia speciale ma anche una capture dedicata a questo evento. Su Lazio Verona…». Le parole del responsabile marketing

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani, che ha parlato della nuova maglia per il cinquantesimo anniversario del primo Scudetto del 1974 e della prossima gara contro il Verona. Queste le sue parole.

PAROLE– «Non solo la maglia speciale, ma anche materiale di contorno, una capture dedicata a questo evento disponibile in tutti i negozi da questa mattina e sul nostro store online. La sostenibilità è un tema che stiamo sviluppando già da tempo, c’è particolare attenzione al tema ‘green’. Riguardo Lazio – Verona, questa mattina eravamo a circa 5mila biglietti venduti. Per la partita c’è anche la tariffa per l’Under 14. Sono poi uscite oggi le modalità di vendita per la partita contro il Monza »