Canigiani: «Cresce il numero di abbonati. Ecco il dato aggiornato»

Marco Canigiani, responsabile marketing biancoceleste, ha parlato a Lazio Style Channel della campagna abbonamenti.

ABBONAMENTI – «Ci stiamo avvicinando a quota 25 mila abbonamenti per questa stagione, ora siamo a 24.700, speriamo di poterci arrivare. Per quanto riguarda la partita contro il Torino invece, il settore ospiti è praticamente vicino al sold out. Per quanto riguarda i dubbi sull’abbonamento Aquilotto ed altro, invito tutti a leggere la notizia sugli abbonamenti presente sul sito ufficiale biancoceleste. Tramite l’app di Binance si può trasformare il biglietto cartaceo in digitale, che rimane in archivio per sempre, offrendo anche la possibilità di collezionarlo. In più c’è la possibilità di averlo sul telefono ed avere in regalo i Fan Token della Lazio».