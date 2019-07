Canigiani: «Campagna abbonamenti? Una delle migliori partenze. Sulle nuove maglie…»

Il responsabile marketing biancoceleste Marco Canigiani ha fatto il punto della situazione su campagna abbonamenti e nuove maglie

Il responsabile marketing della Lazio Marco Canigiani è intervenuto sulle frequenze della radio ufficiale biancoceleste per fare, innanzitutto, il punto della situazione sulla campagna abbonamenti, partita il 4 luglio: «Una delle partenze migliori della campagna abbonamenti degli ultimi anni. Siamo già a quota 1000 abbonamenti staccati, speriamo si continui su questa strada positiva. La voglia di Lazio si sentiva, speriamo di andare avanti così. Le modalità di sottoscrizione dell’abbonamento sono due: in modalità digitale caricandolo sulla S.S. Lazio Millenovecento Fidelity Card ed in modalità cartacea attraverso la S.S. Lazio Home Card».

DETTAGLI – «L’abbonamento “digitale” può essere sottoscritto presso i Lazio Style 1900 abilitati, le ricevitorie Ticketone, i punti Plus della Ticketone, in modalità online, e attraverso il Call Center al numero a pagamento 892.101, esclusivamente per gli abbonamenti a tariffa intera. L’abbonamento “cartaceo” può essere sottoscritto attraverso la S.S. Lazio Home Card, in cui saranno indicati tutti i dati anagrafici del titolare e settore, fila e posto assegnato, che rappresenta il titolo di accesso allo stadio. Questa tipologia di abbonamento può essere sottoscritta solo ed esclusivamente presso i Lazio Style 1900 abilitati e i punti Plus della Ticketone. Tutte le informazioni nel dettaglio sono presenti sul sito ufficiale».

NUOVA MAGLIA – «L’obiettivo sarà quello di riempire sempre di più la Tribuna Tevere. Ora siamo in una fase in cui chiunque può sottoscrivere l’abbonamento, si potranno prendere tutti i posti esclusi, ancora per un po’, quelli dei vecchi abbonati che hanno un diritto di prelazione per altre circa due settimane. I bambini fino a 4 anni entrano gratuitamente, ma senza il posto assegnato. Il mio consiglio è comunque di fare l’abbonamento Aquilotto a 50€ per tutte le gare con il posto a lui dedicato. Il 10 luglio in Campidoglio verrà svelata la nuova maglia per la prossima stagione».