Candreva comincia la carriera da tecnico: l’ex Lazio nominato nello staff dell’Italia U15. Ecco il comunicato ufficiale

Nuova avventura per Candreva, che farà parte dello staff tecnico dell’Italia U15. Arriva il comunicato ufficiale

Antonio Candreva, dopo aver salutato il calcio giocato nella primavera del 2025, ha scelto di restare vicino al campo intraprendendo la carriera da allenatore. Forte della licenza UEFA B appena conseguita, l’ex esterno entra nello staff tecnico dell’Italia Under 15, dove affiancherà Enrico Battisti e Bruno Redolfi nel percorso di crescita dei giovani azzurri.

Il suo bagaglio di esperienza, maturato in quasi 700 presenze tra Serie A e Nazionale, rappresenta un valore aggiunto per i ragazzi. Con 99 reti complessive e 54 presenze in maglia azzurra, Candreva porta con sé non solo numeri importanti, ma anche la mentalità e la professionalità di chi ha calcato i palcoscenici più prestigiosi, pronto ora a trasmettere la sua visione del gioco alle nuove generazioni.

COMUNICATO – A completare lo staff tecnico dell’Under 15 ci sarà Antonio Candreva, ex centrocampista di Juventus, Inter e Lazio – 677 presenze e 99 gol in carriera –, che ha indossato per 54 volte, realizzando 7 reti, la maglia della Nazionale, con cui ha conquistato il terzo posto nella Confederations Cup del 2013 in Brasile. Nato a Roma il 28 febbraio 1987, Candreva ha recentemente conseguito la certificazione UEFA B e ricoprirà il ruolo di assistente tecnico di Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi.

