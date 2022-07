Più esterno alla Felipe Anderson o punta come vice Immobile? Sarri pensa al ruolo di Cancellieri

Ieri Matteo Cancellieri ha vissuto la prima giornata da calciatore della Lazio. Il classe 2002 è arrivato in Paideia alle 14, accolto da un buon numero di tifosi, poi si è spostato all’Isokinetic per alcuni test specifici infine a Formello per siglare il contratto quinquennale a 850mila euro a stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport, Cancellieri si unirà alla batteria degli attaccanti, è mancino, ma a destra potrà essere il cambio di Felipe Anderson. Sarri lo valuterà anche come vice Immobile. Si cercava un jolly da pronto intervento, un’ala adattabile da attaccante di movimento. Depennato Cabral dopo la bocciatura finale di Sarri, si è puntato su Cancellieri. Ora si spera che la scelta paghi.