Cancellieri Lazio, Sarri lo blinda! La fascia destra è sua. Isaksen rincorre... Ultime

Cancellieri Lazio, Sarri sceglie la continuità: Cancellieri titolare a destra, Isaksen ancora indietro. Le ultimissime

Maurizio Sarri ha sciolto i dubbi: Matteo Cancellieri continuerà a giocare sulla corsia di destra. L’esperimento visto contro il Torino, quando il classe 2002 era stato spostato a sinistra per far posto a Isaksen, non ha convinto il tecnico, che ha deciso di dargli continuità nella sua zona preferita, dove può rientrare sul mancino e rendersi più pericoloso.

L’infortunio di Zaccagni sembrava poter aprire uno spiraglio per il danese, ma la conferma di Cancellieri sulla fascia di riferimento rischia di complicarne l’inserimento.

Isaksen ancora indietro

Reduce dalla mononucleosi, Isaksen non ha ancora ritrovato la condizione migliore. Nei pochi minuti giocati è apparso in ritardo di forma e, con un Cancellieri in crescita, lo spazio per lui si riduce. Durante l’assenza di Zaccagni, infatti, il ballottaggio sulla sinistra sarà tra Pedro e Noslin, mentre il danese proverà a insidiare l’esterno romano, oggi considerato un titolare fisso.

La crescita di Cancellieri

Le tre reti messe a segno contro Genoa e Torino hanno rafforzato la fiducia di Sarri, che ora chiede al giovane attaccante un ulteriore passo avanti: maggiore lucidità nelle scelte e continuità di rendimento. Il percorso intrapreso è quello giusto, e il tecnico vuole accompagnarlo verso la definitiva maturazione.