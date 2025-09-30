Cancellieri, la nuova arma della Lazio: prestazione da protagonista sulla fascia destra. I voti dei giornali

Cancellieri brilla sulla fascia e conquista i quotidiani sportivi: la sua prova ricorda quella di Zaccagni, ma con personalità e numeri da protagonista

Matteo Cancellieri, attaccante classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Roma e oggi in forza alla Lazio, ha finalmente mostrato tutto il suo potenziale in una gara che lo ha visto assoluto protagonista. Per molti tifosi biancocelesti, la sua prestazione ha ricordato da vicino quella di Mattia Zaccagni, esterno offensivo noto per la sua capacità di incidere in zona gol e di creare superiorità numerica.

Una partita di sostanza e qualità

Contro l’ultima avversaria di campionato, Cancellieri ha messo la sua firma in quasi tutte le azioni offensive della Lazio. L’ex Verona ha vinto contrasti, recuperato palloni e soprattutto dominato sulla fascia destra, dove ha costantemente cercato l’uno contro uno. La sua corsa instancabile e la fiducia nei propri mezzi hanno dato alla squadra di Maurizio Sarri — allenatore toscano conosciuto per il suo calcio offensivo e organizzato — un’arma in più per scardinare la difesa avversaria.

Il gol mancato e la prova di maturità

Nonostante la grande prestazione, Cancellieri ha lasciato una piccola macchia sulla sua partita: un’occasione clamorosa sprecata che gli avrebbe permesso di realizzare una doppietta. Un errore che, tuttavia, non cancella la sensazione di trovarsi davanti a un calciatore in crescita, pronto a prendersi un ruolo da protagonista nella rosa biancoceleste.

I riconoscimenti della stampa

La stampa sportiva non ha esitato a premiare la sua prova. I quotidiani hanno infatti valutato la sua prestazione allo stesso livello di quella di Valentín Castellanos, attaccante argentino arrivato in estate e già decisivo con i suoi gol. Mettere Cancellieri sullo stesso piano di un centravanti di ruolo è un segnale chiaro: il giovane esterno sta diventando un punto di riferimento per la Lazio.

Prospettive future

Se continuerà su questa strada, Cancellieri potrà rappresentare una risorsa fondamentale per la Lazio sia in Serie A che nelle competizioni europee. La sua duttilità, unita alla capacità di incidere in fase offensiva, lo rendono un profilo ideale per il gioco di Sarri. I tifosi biancocelesti possono dunque guardare con ottimismo al futuro, sperando che il talento romano diventi una delle colonne portanti della squadra.

IL MESSAGGERO – Cancellieri 7,5;

CORRIERE DELLO SPORT – Cancellieri 8;

GAZZETTA DELLO SPORT – Cancellieri 7