Cancellieri in mixed zone: «Gioco poco? Io mi fido del mister e...»

Al termine della partita contro il Cluj, ha parlato in zona mista Cancellieri il quale rilascia alcune dichiarazioni riguardo il suo pochi minuti in campo con la Lazio

PAROLE – Ho avuto tante occasioni all’inizio che non sono riuscito a sfruttare nella maniera più giusta. Ci sta fare un po’ di panchina, davanti ho giocatori fortissimi. Fa parte del percorso. Per noi questa competizione è importantissima, portare a casa un trofeo europeo sarebbe un sogno, in particolare per noi che siamo appena arrivati, comunque in generale vincere un trofeo è un sogno.

Gioco poco? Non la vedo così. Io ho grandissima fiducia nel mister e nei miei compagni, grande stima di tutti quanti. Giocare di meno fa parte del percorso. Sono un ragazzo giovane, un 2002, stoi provando a confrontarmi con gente che ha più esperienza di me, che ha tante più partite di me quindi penso faccia parte del percorso. Va bene così