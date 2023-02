Cancellieri in mixed zone: «Era importantissimo passare il turno»

Cancellieri, l’attaccante della Lazio commenta a caldo il pareggio contro il Cluj che consente ai biancocelesti di andare agli ottavi

Missione compiuta per la Lazio, che nonostante pareggia questa sera contro il Cluj vola agli ottavi di finale e domani conoscerà la sua prossima avversaria. In zona mista ha parlato al termine del match Cancellieri

PAROLE – Sapevamo che venire qui non era facile. Abbiamo trovato un campo particolare, molto duro. Dovevamo fare la nostra partita per portare a casa il risultato e anche se non ci fossimo riusciti l’importante comunque sarebbe stato il passaggio del turno. Così è stato