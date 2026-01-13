Cancellieri Brentford, tra oggi e domani arriverà l'offerta degli inglesi: le ultime - Lazio News 24

Cancellieri Brentford, l’attaccante della Lazio sta ricevendo un fortte corteggiamento da parte della società inglese. Ecco cosa filtra

Uno dei nomi che potrebbe animare le prossime ore è quello di Matteo Cancellieri, esterno offensivo della Lazio. Il futuro dell’attaccante biancoceleste, infatti, potrebbe essere lontano da Formello già in questa finestra di mercato invernale.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà un club di Premier League avrebbe messo gli occhi su di lui, pronto a presentare una proposta concreta nelle prossime ore. Una situazione che costringe la dirigenza laziale a riflettere attentamente sulle strategie da adottare, tra esigenze tecniche e valutazioni economiche.

Cancellieri Brentford: la situazione

Nel dettaglio, come spiegato da Alfredo Pedullà, il Brentford sarebbe fortemente interessato a Cancellieri e avrebbe in programma di formulare un’offerta ufficiale entro la giornata di domani

La possibile proposta proveniente dalla Premier rappresenta un’occasione importante sia per il calciatore, che potrebbe misurarsi in un campionato di alto livello, sia per la Lazio, chiamata a valutare se monetizzare subito o puntare ancora sul ragazzo

Brentford Cancellieri, la posizione di Lotito e le valutazioni del club

A quel punto la palla passerà alla società guidata da Claudio Lotito, che dovrà decidere se aprire alla cessione o blindare il giocatore. La dirigenza biancoceleste valuta Cancellieri come un profilo interessante per il presente e il futuro e non intende svendere il cartellino di un calciatore ancora giovane e con margini di crescita evidenti.

Calciomercato Lazio, il futuro di Cancellieri tra Italia e Premier

Per Matteo Cancellieri l’interesse dall’Inghilterra rappresenta una possibile svolta di carriera. Dopo stagioni di alti e bassi, la chance di imporsi in Premier League potrebbe favorirne la definitiva maturazione. Allo stesso tempo, la Lazio riflette su come incastrare questa eventuale uscita nel quadro generale del proprio calciomercato, tra entrate, uscite e obiettivi ancora da definire.

Le prossime ore saranno decisive: l’offerta del Brentford chiarirà le reali intenzioni del club inglese e permetterà alla Lazio di prendere una decisione definitiva su uno dei dossier più caldi di questo mercato invernale.

