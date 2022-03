Canada Under 20, convocato il giovane biancoceleste Abatneh

Buone notizie per il Settore Giovanile della Lazio che vede convocato il giovane Abatneh nel Canada Under 20

Prosegue il buon momento del Settore Giovanile biancoceleste che ottiene una nuova convocazione in Nazionale. Il difensore classe 2004 Noah Abatneh, infatti, prenderà parte al prossimo training camp del Canada Under 20, in programma dal 10 al 22 aprile in Costa Rica.

Nel corso del raduno, inoltre, sono previste anche due amichevoli contro la rappresentativa costaricana, il 15 ed il 21 aprile.