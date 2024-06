Cana: «Non è stata una stagione facile. Vi spiego il problema della Lazio». Le parole dell’ex difensore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di tag24.it, Lorik Cana ha parlato di quello che secondo lui è il problema principale della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Non è stata una stagione facile. La difficoltà della Lazio è sempre la stessa: quando si arriva a certi livelli, come il secondo posto di Sarri, e poi si cerca di continuare a giocare a quei livelli per una squadra che non cresce non solo tecnicamente ma anche finanziariamente, tutto diventa più difficile. L’augurio è quello di ripartire alla grande per godere di nuovi successi e ripartire subito dall’anno prossimo».