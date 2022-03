Camolese: «Lazio? Messe le basi per essere più competitivi tra un anno»

Giancarlo Camolese ha parlato a TMW Radio della stagione della Lazio: le parole dell’allenatore

Giancarlo Camolese ha parlato a TMW Radio della stagione della Lazio. Le parole dell’ex tecnico del Torino.

LAZIO – «La Lazio ha fatto una vera rivoluzione, in questa annata sono state messe le basi per vederli più competitivi tra un anno. In questa stagione è stata troppo alterna e può dipendere dal fatto che in molti abbiano dovuto rispondere a nuove richieste».