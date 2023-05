Calvo: «Nuovo ricorso? Probabile ma primo dobbiamo leggere...»

Calvo, il Chief Football Officer della Juventus ha parlato prima della gara con l’Empoli commentando la sentenza delle plusvalenze

Pochi minuti prima della partita contro l’Empoli, ai microfoni di Dazn il Chief Officer della Juventus Calvo ha parlato della sentenza che riguarda le plusvalenze

PAROLE – Le prime impressioni sono negative, non siamo soddisfatti. Ci aspettavamo che arrivasse prima della partita, è presto per fare ulteriori commenti. Faremo un comunicato stampa a breve. Dobbiamo prima leggere le motivazioni per capire i margini di un ulteriore ricorso. Questa è stata una stagione dura, complicata, anche imprevista. Siamo stati in corsa fino alla fine, ho visto i ragazzi concentrati: hanno dimostrato di essere grandi uomini lottando contro tutto e tutti