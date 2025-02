Calvarese sicuro: «La direzione di gara è stata corretta ma l’unica disattenzione è stata non dare un giallo a Di Lorenzo»

Calvarese, l’ex arbitro alla luce della partita di ieri dell’Olimpico analizza la direzione di Massa rilasciando queste sue considerazioni

Nella sua analisi riportata su Tuttosport alla luce di Lazio-Napoli, Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Massa soffermandosi in particolare su Di Lorenzo

PAROLE – Dal punto di vista tecnico l’arbitro classe ‘81 fischia ventotto falli, tutti corretti. Gli episodi principali, seppur accompagnati da pochi dubbi, sono due ed entrambi avvenuti nel giro di pochi minuti. Il gol dell’1-2 degli azzurri, regolare, su cui il Var è intervenuto con un silent check per un possibile fuorigioco di Anguissa. Poi invece il gol del 2-2 di Zaccagni, annullato giustamente per offside dal campo e poi confermato anche dal Var dopo un breve check”.

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare manca un giallo per Di Lorenzo, che pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo ferma in maniera irregolare Zaccagni. È però un peccato veniale, perché il direttore di gara della sezione di Imperia riesce poi a tenere buoni gli animi pressoché per tutta la sfida