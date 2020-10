Call sullo Sport con Conte e Spadafora, Malagò: «Un formidabile minestrone»

Il numero uno del Coni Malagò ha parlato all’ANSA della call di quest’oggi col premier.

Nella giornata di oggi Giovanni Malagò ha partecipato ad una “call” col presidente del Consiglio Conte e i ministri dell’Economia e dello Sport, Gualtieri e Spadafora. L’ANSA riporta le parole del numero uno del CONI al termine della stessa.

«È stato un formidabile minestrone, in cui mi sono sentito anche in difficoltà. Ringrazio dell’invito ma erano rappresentati interessi completamente diversi uno dall’altro. Prendiamo atto e speriamo che il 24 novembre, facendoci il segno della croce, sarà possibile essere coinvolti preventivamente, perché forse sfugge a questo Governo che certe dinamiche ci mettono in difficoltà con il nostro mondo».