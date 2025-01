Calisti sulla Lazio: «Il percorso della squadra in coppa è fantastico, peccato per l’infortunio di Tavares»

Calisti, l’ex biancoceleste alla luce della vittoria di ieri delle aquile rilascia alcune considerazioni anche inerenti al mercato: ecco cos ha detto

Missione compiuta ieri da parte della Lazio, la quale aveva bisogno di vincere per consolidare il pass nella top 8 di Europa League, e il 3-1 di ieri dei biancocelesti ha consentito alle aquile di raggiungere quanto stabilito. Ai microfoni di Radiosei ad unirsi agli elogi ai ragazzi di Baroni, ci pensa l’ex Calisti che rilascia a riguardo queste considerazioni, relative anche al calciomercato del club

PAROLE – Dopo 35′ ieri sera era terminata la gara della Lazio con la Real Sociedad. Cammino straordinario in Europa League ed il morale che è tornato a mille. Peccato per l’infortunio di Nuno Tavares, speriamo non sia nulla di grave. Dele-Bashiru poco utilizzato e le scelte di ieri? Sono d’accordo con Baroni, le scelte di ieri sono un messaggio anche alla società. Dele-Bashiru in zona mediana è un adattato, serve come il pane un altro elemento in questa zona di campo. La priorità del mercato è questa, poi se dovesse essere individuato e preso anche un difensore centrale ben venga. Mi auguro che Rovella e Guendouzi possano reggere fino alla fine, ma il rischio c’è. Il profilo più adatto per il gioco di Baroni credo sia Casadei. La sua fisicità ci serve, andrebbe a completare il centrocampo