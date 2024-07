Calendario Lazio Serie A 2024/25: il percorso dei biancocelesti – DIRETTA LIVE

Calendario Lazio Serie A 2024/25: tutte le tappe della nuova stagione a tinte biancocelesti e gli incroci più pericolosi

Il campionato di Serie A 2024/25 prende il via. Si riparte da una Lazio che vuole tornare a competere per le posizioni di alta classifica e dalla sua nuova guida tecnica, Marco Baroni. Non ci resta che scoprire tutte le insidie che attendono la squadra biancoceleste, ed il loro percorso in questa nuova stagione. Ecco le 38 tappe della nuova annata.

Calendario Lazio Serie A 2024/25: le partite

Si inizia il weekend del 18 agosto 2024, chiusura il 25 maggio 2025. Quattro le soste delle Nazionali: 8 settembre, 10 ottobre, 17 novembre e 23 marzo. L’unico turno infrasettimanale è previsto mercoledì 30 ottobre 2024. Non sono previste soste invernali: nel periodo natalizio si giocherà i weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio.

GIORNI E ORARI

Venerdì ore 20.45 (1 anticipo)

Sabato ore 15.00 (1 anticipo)

Sabato ore 18.00 (1 anticipo)

Sabato ore 20.45 (1 anticipo)

Domenica ore 12.30 (1 anticipo)

Domenica ore 15.00 (2 gare)

Domenica ore 18.00 (1 posticipo)

Domenica ore 20.45 (1 posticipo)

Lunedì ore 20.45 (1 posticipo)

Nella 3.a giornata, nella 7.a giornata, nella 12.a giornata e nella 29.a giornata che precedono settimane in cui si disputano gare delle squadre nazionali collocate in date FIFA con rilascio obbligatorio dei calciatori, e nella 9 a giornata, che precede il turno infrasettimanale, non è previsto il posticipo del lunedì. Il turno infrasettimanale verrà programmato sulla base delle esigenze sportive e televisive, rispettando l’obbligo di trasmettere almeno una gara in prime time in ciascuno dei giorni di gara (martedì, mercoledì e giovedì).

La 1.a giornata si disputa domenica 18 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. La 2.a giornata si disputa domenica 25 agosto 2024 con inizio alle ore 20.45 (due gare), con quattro anticipi al sabato rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45, due anticipi domenica alle ore 18.30 e due posticipi al lunedì, uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45. La 3.a giornata si disputa domenica 1° settembre 2024 con inizio alle ore 20.45 (2 gare), due anticipi al venerdì, rispettivamente uno alle ore 18.30 e uno alle ore 20.45, quattro anticipi al sabato, rispettivamente due alle ore 18.30 e due alle ore 20.45 e due anticipi domenica alle ore 18.30. La 19.a giornata si disputa domenica 5 gennaio 2025 con due anticipi al sabato, rispettivamente alle ore 18.00 e 20.45, un anticipo alle ore 12.30 della domenica, una gara alle 15.00, due posticipi alla domenica, rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45. Laddove le gare che coinvolgessero le partecipanti all’edizione 2024/2025 della Supercoppa Italiana fossero meno di quattro, in funzione delle scelte operate dai broadcaster saranno eventualmente utilizzabili anche lo slot del sabato (4 gennaio 2025) alle ore 15.00 e/o un ulteriore slot della domenica (5 gennaio 2025) alle ore 15.00. Le gare che dovranno essere rinviate a seguito della partecipazione delle 4 Associate alla Supercoppa Italiana saranno recuperate in prima istanza nei giorni 14 e 15 gennaio, o, alternativamente, nei giorni 5, 12, 19 o 26 febbraio 2025 in orari da definire. La 37.a e la 38.a giornata si disputano rispettivamente domenica 18 maggio 2025 e domenica 25 maggio 2025, con inizio alle ore 15.00 (10 gare in contemporanea). Tuttavia, le 10 gare di ciascuna giornata potranno essere disputate in più blocchi rispettando la contemporaneità delle gare tra squadre con il medesimo interesse di classifica e assecondando eventuali richieste di anticipo in funzione dell’eventuale partecipazione alle Finali delle competizioni Europee.

Calendario Lazio Serie A 2024/25: il regolamento

ALTERNANZA ASSOLUTA: è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di Società:

INTER-MILAN

LAZIO-ROMA

JUVENTUS-TORINO

EMPOLI-FIORENTINA

ASIMMETRIA: anche nel corso della stagione sportiva 2024/2025, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

DERBY: le varie stracittadine saranno calendarizzate in giornate diverse e non alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10).

GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontreranno con le Società partecipanti alla UEFA Europa League e alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”.