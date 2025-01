Calendario Lazio, con il Derby finisce il tour de force invernale: gli impegni di gennaio della squadra di Baroni

Calendario Lazio, dopo il Derby mese in discesa per i biancocelesti: due sfide in casa e una in trasferta; e in Europa League…

La sconfitta contro il Derby fa male, ma in casa Lazio bisogna ripartire con una consolazione: il calendario, dopo le insidie di dicembre, si fa se non più facile, sicuramente meno impegnativo. L’obbligo e quello di mantenere la concentrazione al massimo e smaltire in fretta le scorie di ieri sera.

Si ripartirà venerdì sera contro il Como in casa e poi il 19 gennaio al Bentegodi con l’Hellas Verona e la Fiorentina il 26 gennaio a Roma. Questo per quanto riguarda la Serie A, in mezzo gli ultimi due impegni di Europa League, contro Real Sociedad e Braga, in cui basta 1 punto alla squadra di Baroni per essere sicuri di passare tra le prime otto.