Calendari, spicca il derby di venedì sera: il 15 gennaio c’è Lazio-Roma

Calendari, spicca il derby di venedì sera: il 15 gennaio la stracittadina

La Lega Serie A ha reso noti nella giornata di ieri anticipi e posticipi del massimo campionato fino al mese di aprile compreso. Il Corriere dello Sport si sofferma su un periodo molto intenso, quello che prende in considerazione la metà del mese di gennaio: la diciottesima giornata è quella del derby della Capitale, l’ultimo della Serie A. Venerdì 15 gennaio alle ore 20.45 si giocherà a porte chiuse Lazio-Roma. Due giorni dopo, il 17, è in programma il derby d’Italia tra Inter e Juventus a San Siro. La stracittadina si giocherà inusualmente al chiuso, senza tifosi, come ormai è la regola in tempo di Covid.