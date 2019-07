Calciomercato, Yazici vuole la Lazio: ma la trattativa non decolla

Calciomercato Lazio – E’ un tipo che mantiene le promesse: Yusuf Yazici aspetta l’affondo decisivo del d.s. Igli Tare

L’estate è entrata nel vivo, così anche il calciomercato. In casa Lazio tutte le mosse in entrata dipendono dall’eventuale partenza di Milinkovic-Savic, vero e proprio tesoro per il club capitolino. Nessuna offerta ufficiale è ancora giunta dalle parti di Formello, ma il d.s. Igli Tare è già al lavoro per tutelarsi. In cima alla lista dei desideri, come noto da tempo, c’è il nome di Yusuf Yazici del Trabzonspor. Per caratteristiche fisiche e tecniche, è lui l’erede del ‘Sergente’. Il presidente turco Agaoglu (clicca QUI per leggere l’intervista) ha fatto sapere di volere 20 milioni più il 20% sulla futura rivendita, una pretesa che ha spinto il Lille a tirarsi fuori da ogni discorso. Il calciatore comunque se n’è già fatto una ragione: se proprio deve lasciare la Turchia, spera che l’offerta arrivi dalla Lazio.