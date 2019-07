Calciomercato Lazio, dalla Turchia: prossima settimana blitz di Tare per Yazici

Calciomercato Lazio, gli aggiornamenti per l’affare Yazici

La Lazio lavora, come spesso accade, sottotraccia per quanto riguarda il mercato. Dopo gli acquisti di Lazzari, Vavro, Adekanye e Jony la priorità ora è vendere. In uscita ci sono diversi giocatori tra cui Wallace, Badelj e poi c’è Milinkovic-Savic. Dal serbo dipenderà molto di quanto verrà fatto in entrata e se e quando il sergente dovesse partire il sostituto è già pronto e si chiama Yusuf Yazici.

C’è anche la possibilità che il giocatore turco venga acquistato a prescindere dalla partenza di Milinkovic e come riporta il portale star.com.tr il ds Igli Tare in questi giorni dovrebbe volare in Turchia per trattare con il presidente del Trabzonspor. L’offerta dei biancocelesti è di 16 milioni, il club di Ahmet Ağaoğlu ne vorrebbe almeno 18 più una percentuale sulla prossima vendita del giocatore.