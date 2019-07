Yazici, pres. Trabzonspor: «Non abbiamo necessità di vendere, nessuna offerta adeguata per ora»

Calciomercato Lazio, le parole del patron del club turco su Yazici

Torna a parlare il presidente del Trabzonspor Ahmet Agaoglu. Il numero uno del club turco ha infatti ribadito nuovamente la sua posizione per quanto riguarda Yazici, obiettivo di mercato della Lazio e non solo.

Ecco le sue dichiarazioni: «Yazici non ha ancora mostrato il suo vero valore. Lui, Abdülkadir Ömür e altri giovani rappresentano i nostri gioielli. Chiunque sia interessato a loro, che sono il nostro patrimonio più prezioso, deve presentare un’offerta adeguata. Finora questo non è successo, poi non so cosa succederà nei prossimi giorni. Non abbiamo la necessità di incassare soldi, se avessimo voluto vendere lo avremmo fatto quando avevamo maggiori difficoltà economiche. I nostri giovani non sono soltanto dei giocatori, ma i rappresentanti del nostro progetto. L’eventuale cessione non può essere considerata come un normale trasferimento di un giocatore»