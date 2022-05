Agente Torreira: «La priorità è la Fiorentina, non parlo di altre squadre»

L’agente di Lucas Torreira, Pablo Bentancur, ha parlato così dell’interesse della Juve per il centrocampista della Fiorentina

Pablo Bentancur, agente di Lucas Torreira, ha parlato così a Calcio Napoli 24 Live del futuro del centrocampista, accostato nelle ultime ore anche alla Lazio. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Di Torreira si è parlato tantissimo in queste ore. Posso dire che prima di partire ci siamo incontrati con Pradè per cercare un accordo. Basta poco per chiarire con la Fiorentina e ad oggi, se il giocatore decide di rimanere, la mia priorità è trovare un accordo con la Fiorentina. Lui per ora non pensa ad altre squadre perché a Firenze è stato benissimo ed è amato dai tifosi. Il problema è solamente contrattuale, non c’entrano niente le commissioni. Napoli e Juventus su di lui? In questo momento non parlo di altre squadre, cerchiamo accordo con la Fiorentina e poi si vedrà».