Calciomercato, Sow: L’Eintracht ha trovato il suo sostituto – via libera per la Lazio?

Sow, secondo quanto riportano i media in Germania l’Eintracht avrebbe trovato il sostituto del calciatore che piace alla Lazio

Tra i vari nomi accostati alla Lazio, c’è anche quello di Sow individuato dal club biancoceleste come l’identikit perfetto per rinforzare lo scacchiere di Sarri. Secondo quanto riportato da Frankfurter Rundschau il calciatore attualmente risulta essere fuori rosa dal club tedesco, e oltre ai biancocelesti c’è anche l’interesse del Siviglia e di altri club tedeschi. Il quotidiano tedesco spiega inoltre che l’Eintracht avrebbe individuato il suo sostituto in Adli del Milan, i rossoneri lo hanno pagato 8,5 milioni ma l’Eintracht lo vorrebbe avere con la formula del prestito.