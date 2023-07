Calciomercato, sfuma Zakharyan: la Lazio avrebbe fatto dietrofront sul russo

Zakharyan, secondo quanto riporta un sito russo la Lazio avrebbe fatto dietrofront sul calciatore della Dinamo Mosca

La Lazio prosegue la sua ricerca per l’erede di Milinkovic Savic approdato da pochi giorni in Arabia, ma il suo erede non sarà Zakharyan. A riportare la notizia è m.sport-express.ru, spiegando che la trattativa risulti essere andata su un vicolo cieco, con la dirigenza biancoceleste che avrebbe fatto il dietrofront sul calciatore della Dinamo Mosca.

Tra le parti era stato trovato anche un accordo per il trasferimento del calciatore, ulla base di 10 milioni come parte fissa più 4 di bonus per il cartellino. Il sito russo conclude che la decisione è dovuta da dei dubbi di Sarri sul calciatore.