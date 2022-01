Calciomercato Roma, Kostic nei desideri di Mourinho

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Roma, anche il serbo tra gli obiettivi del club giallorosso. L’esterno l’estate scorsa è stato ad un passo dalla Lazio

Come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche la Roma su Filip Kostic. L’esterno serbo è in uscita dall’Eintracht e, in estate, potrebbe essere tra i volti nuovi in casa giallorossa. Contatti già avviati per esaudire la richiesta di Josè Mourinho.

Prima, però, ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter, altro club sulle tracce del giocatore.