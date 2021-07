Il Milan stringe per Giroud: c’è l’accordo col Chelsea

Il Milan stringe per Giroud. Trovato l’accordo col Chelsea: lunedì l’attaccante può arrivare a Milano per le visite mediche

Il Milan attende Giroud: la giornata di oggi può essere decisiva per vedere l’attaccante a Milano già lunedì per svolgere le visite mediche. Come riporta La Gazzetta dello sport: «Forse oggi ci sarà la fumata bianca. Per il francese un biennale a tre milioni con una opzione per il terzo anno».

I rossoneri avrebbero trovato l’accordo col Chelsea sulla base di un milione più un altro di bonus, il giocatore – in passato molto vicino a vestire la maglia della Lazio – diventerà così il vice Ibrahimovic.