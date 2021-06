Calciomercato, il Chievo sul Primavera Marino: ma c’è concorrenza

Il giocatore della Lazio Primavera Andrea Marino sarebbe finito nel mirino del Chievo: ecco tutti i dettagli

Mentre domani ci sarà la partita decisiva per la salvezza contro il Bologna, in casa Lazio Primavera si pensa, in un certo senso anche al futuro. Tutto si lega al mercato aperto.

Infatti per Andrea Marino si prospetta lo sbarco nel calcio dei Pro. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, il centrocampista classe 2001 sarebbe finito nel mirino nel Chievo Verona. Su di lui però avrebbero messo gli occhi la neopromossa Alessandria, ma anche squadre di Serie C, come Carpi, Cesena e Juve Stabia