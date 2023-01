Calciomercato, Marchetti riparte dallo Spezia, è ufficiale

Marchetti, l’ex portiere della Lazio si avvia ad affrontare una nuova sfida andando a giocare con lo Spezia fino a fine stagione

Federico Marchetti è un nuovo giocatore dello Spezia. Ad annunciare l’arrivo dell’ex portiere della Lazio è lo stesso club ligure con un comunicato, dove specifica che il giocatore ha firmato fino a fine stagione.

COMUNICATO – «Nuovo arrivo in casa Spezia! Il club di via Melara comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’estremo difensore Federico Marchetti, il quale ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione corrente. Classe 1983, Marchetti vanta una carriera di altissimo livello, che conta ben 237 presenze in Serie A, suddivise fra Cagliari, Lazio e Genoa, oltre che 11 presenze con la Nazionale azzurra, fra le quali si ricordano soprattutto le tre nel campionato mondiale di Sudafrica 2010»