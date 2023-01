Calciomercato Lazio: arriva l’aiuto a sorpresa da Muriqi per finanziare il doppio colpo che vuole Sarri

A meno che Lotito non immetta nuovi soldi per sbloccare il mercato difficilmente la Lazio potrà permettersi sia l’attaccante sia il terzio, da quanto è emerso il presidente non è di questo avviso.

Un aiuto potrebbe darlo però Muriqi, se il Maiorca lo cederà la Lazio incasserà il 45% della vendita. Lo riporta il Corriere dello Sport.