Calciomercato Lazio, per la difesa spunta anche Zubeldia

Calciomercato Lazio, nel mirino anche Zubeldia: il ragazzo – in forza alla Real Sociedad – è un centrale difensivo, classe 1997

Lazio, verso la rivoluzione in difesa. Patric e Luiz Felipe hanno la valigia in mano, ma anche il futuro di Acerbi è in bilico: tanti protagonisti di questa stagione potrebbero non esserci più nella prossima.

Oltre al nome di Romagnoli e Casale, si è aggiunto quello di Igor Zubeldia. Il ragazzo è un centrale difensivo, classe 1997, in forza alla Real Sociedad con all’attivo 15 presenze in Liga e 7 in Europa League. Attualmente è valutato dagli spagnoli 13 milioni.