Calciomercato Lazio: 40 milioni per Milinkovic un miraggio. Zero offerte

Calciomercato Lazio, sono troppi i 40 milioni di euro chiesti da Lotito per Milinkovic, in scadenza nel 2024: zero offerte

Si complicano i piani di Lotito per il prossimo calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, il patron, oltre che sui soldi della qualificazione in Champions, basa molta della prossima campagna acquisti sui soldi incassati dalla cessione di Milinkovic-Savic.

Il patron chiede 40 milioni di euro per il cartellino del serbo in scadenza nel 2024. E proprio l’imminente scadenza, che permetterebbe a tutte le squadre interessate di mettere sotto contratto il classe ’95 a zero tra 6 mesi, è il motivo principale per il quale al momento sul tavolo di Lotito sono arrivate zero offerte. Un bel problema: il presidente rischia di perdere uno dei suoi asset più importanti gratis.