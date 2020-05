Calciomercato Lazio, occhi puntati su Vojvoda dello Standard Liegi

Calciomercato Lazio, interesse per il classe 1995 Mergim Vojvoda in forze allo Standard Liegi in caso di partenza di Marusic

La Lazio continua a studiare diversi profili per rinforzare la rosa di mister Inzaghi per la prossima stagione. Il Psg punta forte su Marusic e nel caso in cui la trattativa dovesse essere portata a termine servirà necessariamente un sostituto.

Per questo gli occhi ora sono puntati su Mergim Vojvoda esterno destro dello Standard Liegi. Come riportato dal portarle kosovaro KOHA.net, la Lazio sarebbe proprio il club più interessato al club classe ’95. Il suo cartellino si aggira attorno ai 7 milioni di euro.