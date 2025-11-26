Calciomercato Lazio, clamorosa voce dalla Germania! I biancocelesti su quell’attaccante, i dettagli

Calciomercato Lazio, nel mitrino c’è Füllkrug: dalla Germania spunta l’indiscrezione. Le ultimissime sui biancocelesti

Niclas Füllkrug è pronto a lasciare il West Ham. L’attaccante tedesco, arrivato dal Borussia Dortmund la scorsa stagione, non ha trovato spazio in Premier League: appena sette presenze, 397 minuti giocati e nessun gol. Con gli Hammer in piena lotta salvezza, il classe ’93 potrebbe cercare nuove opportunità lontano da Londra.

Il club inglese sembra orientato a cederlo a titolo definitivo, nonostante il contratto firmato fino al 2028. Secondo quanto riportato dal portale tedesco n-tv.de, e da SkySport DE, diverse squadre di Bundesliga avrebbero già manifestato interesse, tra cui Augsburg, Wolfsburg, Stoccarda e Hoffenheim, pronte a riportarlo in Germania.

Tra le possibili destinazioni spunta anche la Lazio. La pista resta complicata per motivi economici e regolamentari: il club biancoceleste deve rispettare i parametri del costo del lavoro allargato, ora fissato a 0.7. Un eventuale arrivo di Füllkrug sarebbe possibile solo con una cessione importante, come quella di Castellanos, e attraverso una formula studiata ad hoc.

