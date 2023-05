Calciomercato Lazio, Milik vice Immobile: Sarri lo ha scelto per questo

Calciomercato Lazio, Milik balza in pole per il ruolo di vice Immobile: Sarri lo ha già allenato a Napoli e ne apprezza qualità ed esperienza

Arkadiusz Milik è balzato in pole per il ruolo di vice Immobile per quanto riguarda il prossimo calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, il polacco non verrà con ogni probabilità riscattato dalla Juve che non intende versare al Marsiglia entro il prossimo 10 giugno i 7 milioni più 2 di bonus pattuiti la scorsa estate.

Sarri ha già allenato Milik al Napoli e nonostante non sia più giovanissimo (29 anni) il tecnico ne apprezza doti ed esperienza. Sull’attaccante ci sono anche Eintracht Francoforte, Burnley e Newcastle: Lotito deve fare in fretta.